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العثور على مفقود الحرة متوفى بعد يومين من البحث
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود ”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفى، بعد يومين من البحث عنه.
وأشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفى من قبل الكنترول الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظراً لصعوبة التضاريس.
وفي وقت سابق أعلنت الجمعية عن العثور على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.
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