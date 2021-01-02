2021-01-02

العثور على مفقود الحرة‏ متوفى بعد يومين من البحث

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود ‏‏”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفى، بعد يومين من البحث عنه.‏

وأشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفى من قبل الكنترول ‏الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران ‏الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظراً لصعوبة ‏التضاريس.‏

وفي وقت سابق أعلنت الجمعية عن العثور على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.