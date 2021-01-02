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الجمارك: أجهزة الجوال والحاسب معفاة من الرسوم وتشملها الضريبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، أن أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، لكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
وقالت هيئة الجمارك، “إن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%”.
وأضافت الجمارك أن: أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض رسوم طباعة البيان الجمركي 30 ريالًا، وضريبة القيمة المضافة 15%.
وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة (15%) تم تطبيقها على جميع الواردات من تاريخ 1 يوليو 2020.
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