الجمارك: أجهزة الجوال والحاسب معفاة من الرسوم وتشملها الضريبة

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، أن أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، لكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وقالت هيئة الجمارك، “إن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%”.

وأضافت الجمارك أن: أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض رسوم طباعة البيان الجمركي 30 ريالًا، وضريبة القيمة المضافة 15%.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة (15%) تم تطبيقها على جميع الواردات من تاريخ 1 يوليو 2020.



