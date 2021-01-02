أمين عسير يتفقد الواجهة البحرية ويدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية

2021-01-02

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” واجهة عسير البحرية وذلك ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة ومتابعة سير عمل البلديات بها.

وأوضح أمين عسير أنه تم خلال الزيارة القيام بعدد من الجولات التفقدية ، على الواجهة البحرية ومتابعة أعمال البلدية بها خاصة مع توافد الزائرين لها للاستمتاع بأجوائها الدافئة وذلك مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي ، مؤكداً أنه تم التشديد على عمليات النظافة وتكثيف عمليات التعقيم من أجل سلامة المتنزهين والزائرين للواجهة.

كما دعا “الحميدي” زوار الواجهة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات والحفاظ على التباعد وتقليل الازدحام ، سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.

الجدير بالذكر أن واجهة عسير البحرية تعتبر من أهم المعالم السياحية بالمملكة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين من منطقة عسير والمناطق المجاورة للاستمتاع بأجوائها الدافئة والفعاليات المقامة بها.



