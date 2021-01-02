طريقه حجز موعد المرور عبر منصة ابشر

تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية الدولة لعام 2030 على التحسين من وضع للخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلي المواطنيين ، حيث تسعي المملكة جاهدة بحلول عام 2030 إلي تحويل كافة الخدمات في المؤسسات و الهيئات المتخلفة في الدولة لتصبح خدمات اليكترونية ، بحيث يتمكن المواطن من أدائها في المنزل عبر الانترنت دون اللجوء إلي النزول و إهدار الوقت و بذل المجهود في تخليص بعض الإجراءات الروتينية، و ذلك الأمر الذي أصبح لزاماً لا مفر منه بعد اجتياح فيروس كورونا كافة دول العالم، فأصبحت كل دولة تبذل قصار جهدها في مكافحة إنتشار هذا الفيروس و ذلك عن طريق تقنين التجمعات بين المواطنين و علي رأس هذه الأولويات منع تكدسهم في المصالح الحكومية المختلفة.

منصة أبشر

هي منصة أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية بحيث تحتوي على كافة الخدمات الاليكترونية التي أعلنت عنها الوزرات المختلفة بالمملكة ، حيث تسهل من الأمور على المواطنين و تجمع كافة الخدمات في تطبيق واحد.

خدمات مقدمة عبر منصة أبشر

خدمات تجديد الهوية الوطنية قبل معاد انتهائها بمدة 180 يوم.

استلام رخصة السير .

تمديد تأشيره الخروج و العودة .

الاستعلام عن الأحقية في الحج.

تجديد الإقامة المنتهية للأجانب المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة و كافة المعلومات المتعلقة بها من حيث تاريخ إصدارها و موعد التجديد و غيره.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

حجز موعد لمراجعة المخالفات المرورية.

يستلزم وجود حساب شخصي خاص بك في منصة ابشر لإنشاء حساب بنكي في المصارف المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

حجز موعد المرور عبر منصة ابشر

قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

قم بالضغط على ايقونه أبشر أفراد.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم / رقم الهوية، و كلمة المرور .

ثم بنقل الرمز المرئي بدقة في المكان المحدد له.

قم بإدخال رمز التحقق المرسل اليك عبر رقم الهاتف المحمول الخاص بك الذي قمت بتسجيله سابقاً في حسابك بالمنصة.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم اختيار خدمات المرور.

قم بالضغط على ايقونه حجز موعد.

قم بتحديد الخدمة الذي تريد تخليصها في المرور من الخدمات المعروضة امامك.

قم باختيار فرع المرور الذي ترغب في الذهاب إليه

قم بتحديد اليوم والموعد المناسب.

تأكد من قراءة جميع التعليمات والشروط ثم قم بالضغط على تأكيد على بيانات الموعد.

سوف يظهر لك صفحة تحتوي على بيانات تذكره الموعد.



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