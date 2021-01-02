اخبار السعوديه

طريقه حجز موعد المرور عبر منصة ابشر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

تعمل الحكومة في المملكة العربية وفقا لرؤية الدولة لعام 2030 على التحسين من وضع للخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلي المواطنيين ، حيث تسعي المملكة جاهدة بحلول عام 2030 إلي تحويل كافة الخدمات في المؤسسات و الهيئات المتخلفة في الدولة لتصبح خدمات اليكترونية ، بحيث يتمكن المواطن من أدائها في المنزل عبر الانترنت دون اللجوء إلي النزول و إهدار الوقت و بذل المجهود في تخليص بعض الإجراءات الروتينية، و ذلك الأمر الذي أصبح لزاماً لا مفر منه بعد اجتياح فيروس كافة دول العالم، فأصبحت كل دولة تبذل قصار جهدها في مكافحة إنتشار هذا الفيروس و ذلك عن طريق تقنين التجمعات بين المواطنين و علي رأس هذه الأولويات منع تكدسهم في المصالح الحكومية المختلفة.

طريقه حجز موعد المرور عبر منصة ابشر 3 2/1/2021 - 12:18 م

  منصة أبشر 

هي منصة أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية بحيث تحتوي على كافة الخدمات الاليكترونية التي أعلنت عنها الوزرات المختلفة بالمملكة ، حيث تسهل من الأمور على المواطنين و تجمع كافة الخدمات في تطبيق واحد.

طريقه حجز موعد المرور عبر منصة ابشر 1 2/1/2021 - 12:18 م

خدمات مقدمة عبر منصة أبشر

  • خدمات تجديد الهوية الوطنية قبل معاد انتهائها بمدة 180 يوم.
  • استلام رخصة السير .
  • تمديد تأشيره الخروج و العودة .
  • الاستعلام عن الأحقية في الحج.
  • تجديد الإقامة المنتهية للأجانب المقيمين بالمملكة العربية السعودية.
  • الاستعلام عن صلاحية الاقامة و كافة المعلومات المتعلقة بها من حيث تاريخ إصدارها و موعد التجديد و غيره.
  • الاستعلام عن المخالفات المرورية.
  • حجز موعد لمراجعة المخالفات المرورية.
  • يستلزم وجود حساب شخصي خاص بك في منصة ابشر لإنشاء حساب بنكي في المصارف المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

حجز موعد المرور عبر منصة ابشر

  • قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
  • قم بالضغط على ايقونه أبشر أفراد.
  • قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم / رقم الهوية، و كلمة المرور .
  • ثم بنقل الرمز المرئي بدقة في المكان المحدد له.
  • قم بإدخال رمز التحقق المرسل اليك عبر رقم الهاتف المحمول الخاص بك الذي قمت بتسجيله سابقاً في حسابك بالمنصة.
  • قم بالضغط على تسجيل الدخول.
  • قم اختيار خدمات المرور.
  • قم بالضغط  على ايقونه حجز موعد.
  • قم بتحديد الخدمة الذي تريد تخليصها في المرور من الخدمات المعروضة امامك.
  • قم باختيار فرع المرور الذي ترغب في الذهاب إليه
  • قم بتحديد اليوم والموعد المناسب.
  • تأكد من قراءة جميع التعليمات والشروط ثم قم بالضغط على تأكيد على بيانات الموعد.
  • سوف يظهر لك صفحة تحتوي على بيانات تذكره الموعد.

  • طريقه حجز موعد المرور عبر منصة ابشر 2 2/1/2021 - 12:18 م

إقرأ أيضاً أبشر للتوظيف 1442 رابط التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة عبر jobs.sa

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا