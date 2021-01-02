كيفية دخول مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر والاستفادة من الخدمات

خدمات عديدة يقدمها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في المملكة العربية السعودية، للإسهام ورفع كفاءة المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يربط المجتمع بالمؤسسات التعليمية المختلفة، ويوفر العديد من البرامج التدريبية، والمحاضرات والندوات، فيما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إلحاق الخريجين من الجنسين في برامج هذا المركز على مستوى المملكة، بين الحين والآخر.

كيفية دخول مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر

ونوضح من خلال موقعنا “نجوم مصرية” كيفية دخول مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر 2021م، خدمة للمواطنين والمواطنات والمؤسسات التعليمية المختلفة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الولوج إلى صفحة المركز الذي نرغب في التسجيل فيه، وهو التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يلي ذلك إدخال رقم المتدرب في الخانة المخصصة. بعد ذلك يجب إدخال رقم الهوية. أخيرًا، يجب النقر على تسجيل الدخول، للاستفادة من الخدمات العديدة للمركز.

أهداف وخدمات مركز التدريب في المملكة

فيما يمكن التعرف إلى أهم أهداف هذا المركز وخدماته المتعددة في الممكلة، وذلك على النحو الآتي: