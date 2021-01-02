وزارة الخارجية السعودية منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

توفر وزارة الخارجية السعودية من خلال موقعها على الإنترنت مجموعة من الخدمات الهامة الخاصة بالتأشيرات سواء للأفراد أو المنظمات وقطاع الأعمال، توفر خدمات التأشيرات للأفراد سواء المواطن أو المقيم، وتعمل على التيسير من خلال موقعها في الحصول على التأشيرات الخاصة بالأفراد من أجل اختصار الوقت والجهد الذي كان يبذل في الحصول على التأشيرة، كما تعمل وزارة الخارجية على تعزيز استخدام الموقع الإلكتروني ومواكبة التطور التكنولوجي في المملكة.

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

تقدم منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية مجموعة من الخدمات للمواطن والمقيم، ومواطني دول الخليج، ويتمكن الأفراد من الحصول على مجموعة من الخدمات السهلة من خلال الموقع ومن هذه الخدمات:

الخدمات الخاصة بالمواطن ومنها:

طلب زيارة عائلية. طلب زيارة شخصية. طلب تمديد تأشيرة العودة. طلب تأشيرة حج. التفويض على تأشيرة عمل. تصديق الطلبات للأفراد. خدمة الاستفسار وتقديم المقترحات.

خدمات المقيم ومنها:

تقديم طلب زيارة عائلية.

تقديم طلب تمديد تأشيرة العودة.

تقديم طلب تأشيرة إقامة لعوائل البعثات الدبلوماسية في المملكة.

طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة.

خدمة الاستفسارات والمقترحات.

خدمات منصة الـتأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومنها: تقديم طلب زيارة عائلية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. طلب تمديد تأشيرة العودة. خدمة الاستفسارات والمقترحات.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية لوافد

يحتاج الوافدين للعمل في المملكة إلى طلب زيارة عائلية للزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم في فترات تواجدهم داخل المملكة، ولذلك وفرت منصة التأشيرات الإلكترونية طريقة تقديم طلب زيارة عائلية كالتالي.