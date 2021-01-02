شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: بإمكان المقيم السفر إلى الخارج بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه یمكن للمقیم السفر إلى الخارج، بشرط سریان التأشیرة ووثیقة السفر.
وقالت الجوازات أنه بإمكان المقیم السفر، بعد الحجز عن طریق الخطوط الناقلة، ویلزم وجود تأشیرة ساریة المفعول ووثیقة سفر ساریة، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
وأشارت إلى أن التعلیمات لا تسمح بتحویل تأشیرة خروج وعودة، إلى خروج نھائي والمستفید متواجد خارج المملكة.
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