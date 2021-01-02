شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة نجاح لمبتعث في موسكو يعلّم اللغة الإنجليزية للروسيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن أحد المبتعثين إلى الولايات المتحدة، من تحقيق حلمه حيث كان يحلم بدراسة الطب، فتعلم الإنجليزية في أمريكا، ثم انتقل للدراسة في روسيا، وخلال تواجده هناك أصبح رئيس المعمل الإنجليزي في جامعته، وقام بتعليم الطلاب الروس اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت.

وبحث مشعل العرجان، عن رفيق في الغربة فاختار قطة ليعتني بها ويطعمها ويدللها، لدرجة أنه ألغى سفره خلال جائحة "كورونا" خوفًا على حياة القطط التي يربيها.

وذكر تقرير تلفزيوني أن مشعل طالب يدرس بكلية الطب في العاصمة الروسية موسكو، ومن يراه اليوم لن يصدق أنه ذاك الشخص الذي كان يزن 180 كيلوجرامًا، حيث أجرى عملية جراحية قبل سفره إلى موسكو قص فيها معدته، حتى أصبح رشيقًا، يمارس حياته الطبيعية دون معوقات.

قال مشعل لقناة " الإخبارية ": عندما أشاهد الفيديو (قبل إنقاص وزنه) لا أقدر أن أكمله.. هناك فارق كبير بين مشعل القديم والحالي.. بعد العملية تغير كل شيء لدي بما في ذلك العصبية والانفعال.