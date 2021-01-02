شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من الرجوع لولي الأمر حال رغبتها في تغيير اسمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يحق للمرأة فوق الـ 18 عام تغيير اسمها في بطاقة الأحوال دون الرجوع لولي الأمر .

وأكدت أنه يمكن للرجل والمرأة أيضاً فوق هذا السن تغيير اسمهما بعد حجز موعد إلكتروني ومراجعة مكتب الأحوال .

وحول من هم دون الـ 18 عام ، أكدت أنه يلزم إقرار من والديه أو تفويض منهما أو وكالة خاصة.