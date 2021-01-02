شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن أراد أن يعلم سائقه الهندي اللغة العربية فتعلم الهندية بدلاً عنه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

في تجربة طريفة ، أراد مواطن من القصيم تعليم سائقه الهندي اللغة العربية فتعلم الللغة الهندية بدلاً عنه .

وروى المواطن من بريدة القصة الغريبة على برنامج الراصد بقناة الإخبارية ، مؤكاً أن تعلمه اللغة الهندية كان بالصدفة حيث كان العامل الهندي يردد له مرادف الكلمة العربية باللغة الهندية كثيراً حتى وجد المواطن نفسه قد تعلمها بالفعل .

وأضاف أنه لا يعتبر السائق يعمل لديه وإنما يرافقه ويشعر أنه واحداً من عائلته ، وكذلك فإن السائق الهندي لا يشعر بالغربة في المملكة .