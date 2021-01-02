شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود بـ"الحرة" متوفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ، على شخص مفقود "الحرة" بالمدينة المنورة، توفي، بعد يومين من البحث عنه.
وأشارت إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفيًا من قبل الكنترول الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظرا لصعوبة التضاريس.
وفي وقت سابق قد عثرت الجمعية على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.
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