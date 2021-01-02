شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود بـ"الحرة"‏ متوفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

عثرت جمعية عون للبحث والإنقاذ، على شخص مفقود ‏‏"الحرة" بالمدينة المنورة، توفي، بعد يومين من البحث عنه.‏

وأشارت إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفيًا من قبل الكنترول ‏الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران ‏الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظرا لصعوبة ‏التضاريس.‏

وفي وقت سابق قد عثرت الجمعية على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.