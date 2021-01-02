شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح شرط أخذ المرضعات للقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، عن شرط أخذ المرضعات للقاح كشفت وزارة الصحة، عن شرط أخذ المرضعات للقاح فيروس كورونا المستجد ، وذلك بأن يكنّ معرضات للعدوى بشكل أكبر من غيرهن، مثل العاملات في المجال الصحي. وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إعطاء اللقاح للمرضعات في الحالات التي تزيد فيها احتمالات التعرض للإصابة أو المرض الشديد، مثل المرضعات العاملات في المجال الصحي، فيمكن لهن تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

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