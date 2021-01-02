- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": دخول طالع الشولة شديدة البرد اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت دخول طالع الشوالة ثالث نجوم المربعانية .
وأكد " المسند " أن الشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب ، وهو شهير بطول ساعات الليل ، حتى أن العرب يقولون : إذا طلعت الشولة طال الليل طوله .
وأوضح المسند أن هناك استقرار عام في عناصر الطقس اليوم ، وأجواء شتوية معتدلة البرودة .
كما نشر " المسند " على حسابه الرسميفي " تويتر " دليلاً للطوالع والنجوم بحسب وقت طلوعها وعدد الأيام وساعات الليل والنهار .
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند": دخول طالع الشولة شديدة البرد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.