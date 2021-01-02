شكرا لمتابعة خبر عن تقنية حديثة تُنهي معاناة طفل مصاب بسرطان الدم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال، الدكتور علي الأحمري، كيفية استخدام تقنية حديثة في علاج طفل مصاب بسرطان الدم اللمفاوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقال استشاري أمراض الدم خلال حديثه لبرنامج "في أسبوع" إن التقنية المستخدمة تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي من خلال أخذ الخلايا التائية.

وتابع: بالإضافة إلى إرسالها للمختبر الطبي لبرمجتها عبر الهندسة الوراثية لتكون الخلايا الجديدة قادرة على تكوين مستقبلات تتعرف على الخلايا السرطانية، ومن ثم مقاومتها والتخلص منها.

وأشار إلى أن هذه التقنية تُستخدم مع حالات فشل الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا السرطانية.