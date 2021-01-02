شكرا لمتابعة خبر عن "بلدية القوز" تعلق على وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت بلدية القوز في بيان توضيحي على حادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها باستبدال إنارة الأعمدة في شوارع مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى تقنية إنارة ليد.

وقال المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي إن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (ترشيد).

وأضاف أن الأعمال الحالية القائمة في القوز هي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة، والبلدية ليست مشرفة على هذا المشروع وليست مشرفة على الشركة المنفذة، كما نوضح أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.

وكانت "صدى " قد نشرت خبر يُفيد بأن محافظة القنفذة شهدت حادثا مروعا، أسفر عن وفاة شاب، بعد ارتطام مركبته بسيارة صيانة تغيير إنارة الشوارع، لم تضع لوحات تحذيرية.

اقرأ ايضا