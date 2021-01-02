شكرا لمتابعة خبر عن نبأ سار بشأن توصيل الكهرباء للمنازل بدون صكوك في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر، أنه سيتم استقبال طلبات توصيل التيار الكهربائي للمنازل بدون صكوك في مكة المكرمة، خلال الأيام المقبلة.

وسيتم استقبال الطلبات إلكترونيا خلال الأيام المقبلة، بحيث ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، أو على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، أو أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين.

واشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.