شكرا لمتابعة خبر عن توجيه من ولي العهد بشأن الزي الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، خلال سباقات "كأس السعودية " العالمي، سيكون شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا.

وأوضح وزير الثقافة، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- وجه بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس نادي سباقات الخيل، إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021 يومي 19 و20 فبراير المقبل.