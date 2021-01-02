شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تحقق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للعام الثالث على التوالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

سجلت أمانة المنطقة الشرقية انجازا جديدا في مجال الاستثمارات البلدية، من خلال تحقيقها مستهدفات وزارة المالية في الايرادات المالية للسنة الثالثة على التوالي، رغم ظروف جائحة كورنا.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إن هذا الإنجاز في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في مجال الايرادات الاستثمارية يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص بالرغم من الظروف والتحديات التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار معاليه الى أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة عمل مبادرة الامتثال التي تتضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي وأكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال وإنتاج خريطة استثمارية تفاعلية وبث مجموعة من الرسائل النصية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف إشراك المجتمع وتحفيز مجتمع الاستثمار والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة ما عزز منهج الشفافية والشراكة.

وثمن أمين الشرقية بهذه المناسبة الدعم الكبير الذي لاقته أمانة المنطقة الشرقية من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، والمتابعة المستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية التي بدورها أسهمت في تصدر أمانة المنطقة الشرقية أمانات المملكة في مجال الاستدامة المالية.

وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الدي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الايرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.