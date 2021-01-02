شكرا لمتابعة خبر عن خطه ميدانية وتوعوية متكاملة لـ" فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض " خلال إجازة منتصف العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لإجازة الربيع لهذا العام ١٤٤٢ هـ بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة مايلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الاجراءات والتدابير الاحترازية .

وتقوم الهيئة بنشر المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين لإقامة الصلوات ورفع الأذان وتفعيل حملة (الصلاة نور) و(حملة الخوارج شرار الخلق).

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري على منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض بأهمية القيام بالعمل والمهام المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات. مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن .

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة منتصف العام إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.