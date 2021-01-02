شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفذ 1251 جولة رقابية وترصد 19 مخالفة للتدابير الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، حيث رصَدت الأمانة خلال يومي الخميس والجمعة 16-17/5/1442هـ، 19مخالفة، سُجِّلت منها 13مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا و (6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال 1251جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

كما قامت الأمانة برفع 14.912طن من النفايات، وإزالة (8677) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما عقمت وطهرت 1460 موقعاً، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة على كافة الأسواق والمراكز التجارية للتقيد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واهابت الأمانة بالجميع التعاون معها وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.