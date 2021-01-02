بالفيديو .. شاب يمني حاول التقاط فيديو للذكرى ففاجئته صواريخ الحوثي بمطار عدن

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دمرت صواريخ الحوثي التي استهدفت مطار عدن يوم الأربعاء الماضي لحظات سعيدة لشاب كان يسجل لنفسه مقطع فيديو للذكرى أثناء وجوده في المطار.

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يصور مقطع فيديو له برفقة آخرين، وأثناء انشغاله بالحديث مع من معه سقطت صواريخ الحوثي، فيما لم يتضح من المقطع مصير الشاب والآخرين.

يذكر أن الحادث وقع بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ونجم عنه سقوط العديد من الجرحي والقتلى، بينما لم يتعرض أعضاء الحكومة لأي أذى.

Source slaati

