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دمرت صواريخ الحوثي التي استهدفت مطار عدن يوم الأربعاء الماضي لحظات سعيدة لشاب كان يسجل لنفسه مقطع فيديو للذكرى أثناء وجوده في المطار.
وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يصور مقطع فيديو له برفقة آخرين، وأثناء انشغاله بالحديث مع من معه سقطت صواريخ الحوثي، فيما لم يتضح من المقطع مصير الشاب والآخرين.
يذكر أن الحادث وقع بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ونجم عنه سقوط العديد من الجرحي والقتلى، بينما لم يتعرض أعضاء الحكومة لأي أذى.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. شاب يمني حاول التقاط فيديو للذكرى ففاجئته صواريخ الحوثي بمطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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