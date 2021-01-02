الشيخ “السند” يوضح دور رجل “الهيئة” إذا لم تغلَق المحلات وقت الصلاة وفق التنظيم الجديد

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أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، دور رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال لم تغلَق المحلات وقت الصلاة وفق تنظيم الهيئة الجديد.
وقال – خلال حديثه لقناة العربية – إنه إذا لم تغلَق المحلات وقت الصلاة فإن التنظيم الجديد نص على أن ينبه عضو الهيئة على مرتكب المخالفة عدة مرات، حتى 3 مرات، فإذا خالف بعدها تقوم الهيئة برفع مذكرة إلى الشرطة للتعامل مع المخالف.
ورد على سؤال بشأن دور الهيئة في المهرجانات والفعاليات، بأن الهيئة وقعت مذكرات مع وزارة السياحة وغيرها للمشاركة في المناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية حول آلية العمل ومجاله وحدود المشاركة.
وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة منطلقة من الشرع، وليس متابعة لعادة أو استحسان لشيء، بل الحكم لكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) والأنظمة التي وضعها ولي الأمر.
Source akhbaar24.argaam
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