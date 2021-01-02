الدفاع المدني” يوضح طرق الاستخدام الآمن للأنواع المختلفة من “الدفايات”

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من المخاطر التي قد تنجم عن الدفايات، موضحة الطرق الأمثل لتشغيلها بشكل آمن يضمن سلامة مستخدميها.

وذكرت المديرية أن التدفئة بالفحم والحطب في الأماكن المغلقة يترتب عليها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون المؤدي استنشاقه في فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث وفاة، مضيفة أن أفضل الطرق لاستخدام هذا النوع من التدفئة يكون بإشعال النار في مواقع جيدة للتهوية أو تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

وحذرت من خطورة استخدام “مدفأة الكيروسين” أثناء النوم لاحتمال تسرب سائل الكيروسين، مشددة على التأكد من غطاء الكيروسين، وإطفاء المدفأة عند النوم، مع إشعالها وإطفائها خارج المنزل.

ودعت لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام محولات الجهد والتوصيلات الكهربائية عند تشغيل “المدفأة الكهربائية”، مشددة على ضرورة إيصال المدفأة بمقبس واحد بعيداً عن الأجهزة الكهربائية الأخرى، وتزويدها بفلتر يضمن انطفاء الشمعة بمجرد سقوطها على الأرض.

ونبهت المديرية بأن استخدام “مدفأة الغاز” أثناء النوم يؤدي إلى الاختناق إذا كانت الغرفة مغلقة..، إضافة لخطر تسرب الغاز واحتمال نشوب حريق جراء ذلك، مضيفة أنه من الأفضل التأكد من عدم تسرب الغاز قبل تشغيل المدفأة، وإطفائها عند عدم الاستخدام.

ولفتت إلى أن تسرب الزيت من “المدفأة الزيت” ووصوله للأثاث وتعليق الملابس والأقمشة عليها قد يؤدي لنشوب حريق، لذلك يجب وضع المدفأة في موقع آمن يضمن عدم سقوطها على الأرض.

Source akhbaar24.argaam

