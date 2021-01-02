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قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، إن الهيئة من أولى الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة على آلية عمل مشتركة، وإن أعضاءها تم تدريبهم على استقبال السياح.
وأوضح – خلال حديثه لبرنامج سؤال مباشر على قناة العربية اليوم الجمعة – أن 20 الى 25 دورة نفذتها وزارة السياحة لأعضاء الهيئة الذي سيقابلون السياح، حيث دُربوا عبر الدورات وورش العمل التي تمت بين الهيئة والوزارة.
وأضاف أن أعضاء الهيئة يحملون الورود والابتسامة والكلام الطيب، وأنه حرص على أن يقول لهم إن شعارنا أن الهيئة رحمة بالناس، وإذا خرجنا من الرحمة الى العذاب ومن مصلحة المسلمين إلى مضرتهم أو من خير للناس إلى شر، نكون قد خرجنا من الشرع إلى البدعة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس “الأمر بالمعروف” عن استقبال السياح: دربنا موظفينا على استقبالهم بالورود والابتسامة والكلام الطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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