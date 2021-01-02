فيديو.. رصد مخالفة إزالة الكمامة لتناول الطعام بالأماكن العامة وعدم الالتزام بالتباعد

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رصد رجال الأمن، عدداً من المخالفات المتعلقة بالإجراءات الوقائیة الخاصة بفیروس “كورونا” المُستجد، وتحديداً عدم ارتداء الكمامة أثناء الأكل والشرب في الأماكن العامة، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
وحرر رجال الأمن مُخالفات فورية بحق المُخالفین للإجراءات الوقائیة في عدد من الأماكن العامة.
وأظھر مقطع فیديو، لحظة ضبط رجال الأمن المخالفین بإزالة الكمامة للشرب أو الأكل في مكان عام، وكذلك تجمع أكثر من شخصين دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي، إلى جانب عدم لبس الكمامة داخل السيارة أثناء التوقف عند نقطة التفتيش.
Source akhbaar24.argaam
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