«الجوازات»: بإمكان المقيم السفر إلى خارج المملكة وفق شرطين

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن للمقيم السفر إلى الخارج، بشرط سريان التأشيرة ووثيقة السفر.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكان المقيم السفر، بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

وقال مواطن في استفساره، إن عنده عاملة وتريد السفر فهل متاح لها ذلك؟

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة خروج وعودة، إلى خروج نهائي والمستفيد متواجد خارج المملكة.

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