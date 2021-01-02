«الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمرضعات أخذ لقاح كورونا لكن بشرط أن يكنّ معرضات للعدوى بشكل أكبر من غيرهن، مثل العاملات في المجال الصحي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن إعطاء اللقاح للمرضعات في الحالات التي تزيد فيها احتمالات التعرض للإصابة أو المرض الشديد، مثل المرضعات العاملات في المجال الصحي، فيمكن لهن تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم، لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

وقال مواطن في استفساره، إن زوجته تعمل طبيبة وتقوم بإرضاع طفلها، فهل يمكنها أخذ لقاح كورونا.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين تكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا, كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة.

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