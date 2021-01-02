دونالد ترامب يدعو للتظاهر مجدداً: أوقفوا سرقة الانتخابات

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، أنصاره للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي وخسرها أمام جو بايدن.

​​وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحاً، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقاً”. واختتم تغريدته بعبارة: “أوقفوا السرقة”، التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

ويشكك ترامب في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي بايدن بـ306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدا. وستتزامن الاحتجاجات التي دعا لها ترامب، مع اجتماع الكونغرس الأميركي لإقرار فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الجاري.

وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة، بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب التي شاركت فيها مجموعة “براود بويز” في 12 ديسمبر الماضي، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص. ويأمل ترامب على ما يبدو، أن يتمكن المتظاهرون من الضغط على الكونغرس لرفض “الفرز الأخير” لأصوات الهيئة الناخبة للولايات، وقلب نتيجة خسارته الانتخابية.

