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أمانة جدة ترصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية بالأسواق والمراكز التجارية

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2021-01-02

أمانة جدة ترصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية بالأسواق والمراكز التجارية

تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية

متابعات الخليج 365 - جدة

ضمن الجهود الميدانية اليومية للرقابة الصحية، قامت أمانة محافظة جدة بتنفيذ جولات رقابية صحية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزام المحلات والأسواق التجارية بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية.

وتم تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية خلال الأسبوعين الماضية في نطاق 19 بلدية فرعية، وتم رصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، كما تم غسل وتطهير 6183 موقعاً في محافظة جدة.

وتشكر أمانة محافظة جدة السكان والزوار على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتسعد باستقبال بلاغاتهم من خلال مركز بلدي 940.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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