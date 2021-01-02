مقتل وإصابة 12 شخصاً بقصف حوثي استهدف قاعة أفراح بالحديدة

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بقذيفة حوثية على مدينة الحديدة اليمنية، بحسب مصادر في الشرطة، بعد يومين فقط من الهجوم على الحكومة الجديدة بالبلاد لدى وصولها مطار عدن.

وبحسب مصادر نقلتها شبكة سكاي نيوز عربية، سقطت قذيفة حوثية في قاعة أفراح بشارع المطار جنوب الحديدة على بعد حوالي 226 كيلومترًا من العاصمة.

القتلى الخمسة من النساء، بينما من بين المصابين السبعة ثلاثة أطفال.

يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من مقتل 25 شخصًا وإصابة 110 آخرين في هجوم الأربعاء الماضي على مطار عدن بعد وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى المدينة.

