محمد بن سلمان يوجه بارتداء الزي الوطني خلال سباقات كأس السعودية العالمي

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي خلال سباقات “كأس السعودية” العالمي التي تقام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، خلال سباقات “كأس السعودية” العالمي، سيكون شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه ولي العهد بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي.

وقال الأمير بدر بن فرحان في تغريدة عبر “تويتر”: “سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، خلال سباقات “كأس السعودية” العالمي، شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو سيدي ولي العهد بأن يكون الزي الوطني، هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي.