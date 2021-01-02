السيناتور غراهام يحذر إيران من رد ساحق وغاشم

2021-01-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر السيناتور الجمهوري ورئيس اللجنة القضائية، ليندسي غراهام، النظام الإيراني من الحسابات الخاطئة، وتوعد برد غاشم وساحق على أي استفزازات إيرانية.

وقال عبر حسابه تويتر: “للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأمريكية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم”، وتابع: “إذا لزم الأمر سوف نرد على استفزازاتكم بقوة ساحقة لا تخطئوا في تقديراتكم”.

من جهته قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر لشبكة “NBC News” في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس بأنهم يواصلون مراقبة إيران عن كثب. وتابع: “بينما آمل أن ندخل عام 2021 بسلام وبدون صراع، فإن الوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول أمريكي لشبكة “NBC News”: إن الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

