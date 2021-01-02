أجواء شتوية وسما غائمة.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت في السعودية

تشهد سماء المملكة العربية السعودية حالة من الغيوم على معظم المناطق مع انتشار كثيف للضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق البلاد، إضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية بحسب بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية اليوم السبت، فيما يسود الأجواء الضبابية على عدة مناطق من بينها منطقة الجوف ومكة المكرمة مع تدني في الرؤية الأفقية في عدة مناطق وسكاكا طبرجل.

ارتفاع الأمواج وانتشار الضباب خلال الليل

وذكر المركز الوطني في تقرير له، أن سرعة حركة الرياح على البحر الأحمر تكون سطحية بقوة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي من شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بقوة رياح تصل إلى بسرعة 16-38كم/ساعة تتسبب فى ارتفاع الأمواج إلى مقدار مترين ومتر النصف على الجزء الجنوبي، أما عن منطقة الخليج العربي، فتتحرك قوة الرياح من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي بسرعة 14-34 كم / ساعة في الساعة، في حين يصل ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف رغم أن حركة الموج تكون خفيفة إلى معتدلة.

عبد الله المسند يتوقع ارتفاع البرودة في السعودية

من جانبه كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية أنه من المتوقع أن تشهد المملكة استقرارًا عامًا في الطقس مع أجواء شتوية معتدلة وارتفاع معدل البرودة، مع بلوغ الأرض اليوم نقطة الحضيض

وذكر المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”،: “اليوم 2 يناير دخول طالع الشولة وهو ثالث نجوم المربعانية وينتهي في 14 يناير، والشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب قالت العرب: إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، ولفت إلى أن البلاد تستقبل اليوم دخول نجوم المربعانية وينتهي في 14 يناير،مؤكدًا أن النجمان مقتربان ويمثلان مئبر العقرب الذي تحدث العرب عنه قديمًا بأنه إذا طلعت الشولة طال الليل طولة.