فلاي ناس خدمة العملاء وطرق التواصل داخل المملكة وخارجها

شركة طيران ناس من الشركات التي أثبتت مكانتها في المملكة من خلال ما تقدمه من خدمات للمسافرين سواء في داخل المملكة والرحلات المحلية أو خارج المملكة والرحلات الدولية التي تشمل ما يزيد عن 26 دولة، وتقدم ناس بالإضافة إلى الخدمات المميزة، التكاليف المخفضة والعروض الدائمة التي تجذب المسافرين للحجز من خلالها، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أرقام وطرق التواصل وخدمة عملاء طيران ناس.

فلاي ناس خدمة العملاء

تعمل خدمة العملاء في شركة طيران ناس على مداري اليوم في استقبال كافة الاتصالات من عملاء ناس داخل وخارج المملكة، وتقدم لهم الحلول والرد على الأسئلة والاستعلامات المختلفة، ويتم التواصل مع خدمة عملاء ناس من خلال الأرقام التالية:

خدمة عملاء ناس من داخل المملكة يمكن الاتصال من أي مكان على الرقم” 920001234″، “8001244999” ويمكن الاتصال على خدمة العملاء في طيران ناس من خارج المملكة على الرقم” 966114349000″، “966112611126”. وعن رقم خدمة العملاء على تطبيق واتس اب للرد على الرسائل في أي وقت يمكن التواصل على الرقم” 966592001234″

فلاي ناس والتواصل أون لاين

يمكن التواصل مع طيران ناس من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت وتقديم الشكوى أو الاقتراح أو الاستفسار من خلال الخطوات التالية: