معرفة أوقات دوام أرامكس الرياض 2021 وأرقام التواصل

خدماتٌ عديدةٌ ومميزةٌ تُقدمها شركة Aramex في المملكة العربية السعودية، فيما يُمكن معرفة أوقات دوام أرامكس الرياض 2021م، للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء والاستفسار عن الشحنات المنتظر وصولها، أو التي جرى إرسالُها إلى الآخرين في أي مكانٍ داخل المملكة أو خارجها، كما يمكن الاستعلام عن أسعار الشحنات والطرود التي يجري نقلها إلى الوجهات المختلفة، وكذلك تتبع الشحنة بالطرق المختلفة، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركة التي تأسست في الأردن قبل نحو 39 عامًا.

معرفة أوقات دوام أرامكس الرياض 2021

وننشر من خلال موقعنا “نجوم مصرية” أوقات دوام أرامكس الرياض 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في معرفة هذه المواعيد للتواصل مع الموظفين في الشركة، وذلك على النحو الآتي:

بداية، فإن المواعيد تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا، حتى 1:30 ظهرًا. ثم تبدأ فترة ثانية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً. يلي ذلك، مواعيد العمل في يوم السبت، فهي تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا. أخيرًا، توجد بعض الفروع في المملكة، تعمل يوم الجمعة من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً.

أرقام التواصل مع aramex

فيما يُمكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء شركة aramex من خلال أرقام هاتفية أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو بزيارة الفرع، وذلك على النحو الآتي: