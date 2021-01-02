معرفة خدمة طباعة التقرير السنوي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تتيح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لجميع متدربيها في البورد السعوي التابع للهيئة، بالتخصصات الصحية المختلفة، بعد إنهاء فترة التدريب، أو حتى أثناء تواجد المتدرب على رأسه، خدمة طباعة التقرير السنوي، بحيث يمكن للمتدرب الوصول للخدمة بكل سهولة عبر موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الإلكتروني، والخدمة مجانية متاحة على موقع الهيئة لجميع المستفيدين.

خدمة طباعة التقرير السنوي

تتيح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة طباعة التقرير السنوي، والتي يمكن من خلالها طباعة جميع الفواتير الخاصة بالمتدربين، والخدمة مجانية يمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

خدمة العملاء

تتيح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع المستفيدين من الخدمة إمكانية التواصل، لتقديم الاستفسارات والشكاوى فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة، ويمكن التواصل مع الهيئة في تلك الحالة من خلال النقر على خيار تواصل المتاح من بين الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة على موقعها الإلكتروني، وتوفر خدمة تواصل للمستفيدين الآتي: