شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سماء غائمة على معظم المناطق.. وضباب شمال ووسط وشرق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - jوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.