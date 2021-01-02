أمانة جدة ترصد 809 مخالفات للإجراءات الاحترازية على المحال والأسواق التجارية

نفذت 14184 جولة رقابية صحية خلال الأسبوعين الماضيين

نفذت أمانة محافظة جدة 14184 جولة رقابية صحية خلال الأسبوعين الماضيين على المحال والأسواق التجارية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية. ورصدت الأمانة من خلال الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية؛ منها 39 مخالفة وزارة الداخلية إضافة للقيام بغسل وتطهير 6183 موقعاً في محافظة جدة. وثمنت أمانة محافظة جدة تعاون السكان والزوار والتزامهم بالإجراءات الاحترازية. لافتة إلى أنه بإمكانهم تقديم واستقبال بلاغاتهم للأمانة من خلال مركز بلدي 940.

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