«الصحة»: لقاح كورونا آمن على المصابين بأمراض القلب

أكدت أنهم ضمن الفئات ذات الأولوية
أوضحت وزارة الصحة ضمن حملتها «عش بصحة»، مدى إمكانية تعرض الأشخاص المصابين بأمراض القلب لمضاعفات جراء تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا التي تم التصريح لها آمنة حتى الآن على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وهم من بين الفئات الذين أعطيت لهم الأولوية لأخذ اللقاح.
وكانت وزارة الصحة بدأت بتطعيم الفئات المستهدفة ذات الأولوية لأن هذه الفئة لو أصيبت بالفيروس قد يؤدي إلى مضاعفات من تنويم بالمستشفى او تفاقم للإصابات، ولذا يتم استهداف هذه الفئة لحمايتهم وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وبالتالي الوفيات، ووفقًا لخالد عبدالكريم الوكيل المساعد للرعاية الولية بوزارة الصحة.
ومن بين الفئات ذات الأولوية: المتجاوزون 65 عامًا من العمر، أصحاب المهن الأكثر عرضةً للعدوى، من لديهم نقص في المناعة، ومن لديهم مرضان مزمنان أو أكثر ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة، وفقًا لوزارة الصحة.
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