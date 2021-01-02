حساب المواطن: تقديم التابع لاعتراض لا يؤثر على المستفيد الرئيسي

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تقديم التابع اعتراضًا على عدم أهليته لا يؤثر على المستفيد الرئيس في البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أن «تقديم الاعتراض على عدم أهلية التابع لا يؤثر على أهلية واستحقاق المستفيد الرئيسي، وفي حال كان المستفيد الرئيسي مؤهلا ومستحقا سيشمله الدعم».

وأضاف البرنامج، أنه «في حال كان التابع مضافًا لدى رب الأسرة، وكانت حالة أهليته مسبقاً (تابع غير مؤهل)، يمكنه التوجه إلى أيقونة (دراسة الأهلية) وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه، ويلزم الضغط على أيقونة (إعادة التقديم للتابعين) في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر».

وقال المواطن في استفساره: إنه كان يتسلم الدعم لكنه انقطع بحكم إقامته عن أهله ولا يوجد لديه عقد إيجار باسمه، فهل إذا قدم اعتراضًا يضر والده في مسألة الصرف؟

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