ضبط 59 مخالفة لتدابير كورونا في مراكز تجارية وأسواق بالطائف

نفّذت أمانة الطائف 562 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 47 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و12 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية.

وأكدت الأمانة أنها ستتابع الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة الجميع داعية أفراد المجتمع كافة للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية كذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

وبينت الأمانة أن إدارة التطوع البلدي كثفت وجودها في الأوراق من خلال حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسلامتنا نلتزم.

وشارك أكثر من 130 متطوعًا ومتطوعة من أبناء وبنات المحافظة، وذلك للتنظيم الدخول وقياس درجة الحرارة والتوعية بلبس الكمام، وتوزيع كمامات ومعقمات لمرتادي الأسواق والمولات التجارية بالمحافظة.

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