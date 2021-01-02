«الحصيني»: اليوم بدء طالع «الشولة».. 13 يومًا من البرودة المستمرة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت، هو بداية طالع «الشولة»، وهي آخر نجوم المربعانية، وأيامه 13 يومًا، وهو الطالع الثالث من طوالع الشتاء.

وأضاف الحصيني -عبر تويتر- أن أيام «الشولة» تستمر فيها البرودة والصقيع ومظنة البرد متى مَا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، موضحًا أنها سميت بذلك من قول العرب «شالت الناقة بذيلها» إذا رفعته.

وأشار الحصيني إلى أن أيام «الشولة» هي آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، وفيه يزرع المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والباذنجان، ويبدأ طلع ذكور النخل وبواكير النخل.

وتابع الحصيني أن العرب تقول «اذا طلعت الشولة طال الليل طوله، وأعجل الشيخ بوله، واشتدت على العائل العولة» كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة إلى الطعام واللباس.

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