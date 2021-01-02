تنبيهات الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح نشطة على عدة مواقع بمنطقتي عسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض المواقع بمنطقتي عسير والباحة أمطارًا خفيفة ونشاطًا للرياح ورؤية متدنية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي عسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، محايل» والباحة «المندق، الباحة، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة» تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وفي توقعاته لطقس اليوم السبت، أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، منوهًا إلى تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية؛ بسرعة تتراوح بين 18و45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي؛ بسرعة بين 16-38كم/ساعة.

أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فسيكون بين متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وبالنسبة لحالة البحر فستكون متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 14-34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، والموج من خفيف إلى متوسط.A