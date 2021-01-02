«المرور» يُذكر بموديلات المركبات التي يطبق عليها مخالفة «حزام الأمان»

جدَّد المرور السعودي، تذكيره بموديلات المركبات التي تطبق عليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان، مشيرًا إلى ثلاث إجراءات لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة .

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق».

وقال المواطن في استفساره، إنَّ لديه سيارة موديل 1980م، فهل تطبق عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان؟

من جهة أخرى، أوضح المرور أنَّ إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة تتضمن ثلاثة إجراءات، وهي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثمّ مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

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