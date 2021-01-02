رصد 809 مخالفات لبروتوكولات كورونا الوقائية في جدة خلال أسبوعين

أمانة جدة تواصل جهودها في مكافحة الفيروس
ضمن الجهود الميدانية اليومية للرقابة الصحية، قامت أمانة محافظة جدة بتنفيذ جولات رقابية صحية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزام المحلات والأسواق التجارية بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية.
حيث تم تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية خلال الأسبوعين الماضيين في نطاق 19 بلدية فرعية، وتم رصد 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، منها 39 مخالفة لوزارة الداخلية.
كما تم غسل وتطهير 6183 موقعًا في محافظة جدة.
وتشكر أمانة محافظة جدة السكان والزوار على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتسعد باستقبال بلاغاتهم من خلال مركز بلدي 940.
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