حضور وتفاعل كبيرين في ثاني أيام «شتاء الخرج»

وسط تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية
شهد اليوم الثاني من شتاء الخرج حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من زوَّار الفعاليات، وذلك من خلال البرامج المقدمة مع بدء توافد الزوار للفعاليات من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساء.
وتميَّزت فعاليات اليوم الثاني بمشاركة مزرعة ومحمية المها الوضيحي والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار نحو منطقة العروض في موقع الفعالية.
من جهتها، واصلت الجهات الأمنية والصحية إجراءاتها الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد .
يذكر أنَّ مهرجان شتاء الخرج يمتد لمدة 7 أيام ويتميَّز بالعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة.
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