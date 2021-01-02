أخبار السعودية اليوم.. مصرع 3 أطفال في حريق أبوعريش.. واختراع سعودي للكشف عن الإصابة بكورونا خلال 15 دقيقة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 منها: اختراع سعودي يكشف عن الإصابة بكورونا خلال 15 دقيقة، وشركة المياه تكشف أسباب ارتفاع قيمة بعض الفواتير ، ومصرع 3 أطفال وإصابة شخصين في حريق اندلع بأبوعريش.

اختراع سعودي يكشف عن الإصابة بكورونا خلال 15 دقيقة

توصل فريق طبي سعودي إلى اختراع جديد يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة.

مصرع 3 أطفال وإصابة شخصين في حريق اندلع بأبوعريش

توفي 3 أطفال وأصيب شخصان، إثر حريق اندلع اليوم الجمعة، في غرفة منزل مكون من دورين في محافظة أبوعريش.

رئيس هيئة الأمر بالمعروف: أبعدنا مئات الموظفين بعد التأكد من انتمائهم للفكر المتطرف

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ إن القاعدة والإخوان والسرورية وداعش هم خوارج العصر.

ضبط 59 مخالفة لتدابير كورونا في مراكز تجارية وأسواق بالطائف

نفّذت أمانة الطائف 562 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 47 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و12 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية.

فريق سعودي يحصد براءة اختراع أمريكية لكشف تسرب الأشعة النووية

حصل فريق علمي بجامعة الملك سعود بقيادة الدكتور حمد البريثن على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لتطويرهم جهاز كاشف للأشعة النووية باستخدام تقنية الحساسات الميكرميكانيكية المطورة بالتعاون مع معمل الحساسات بمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو.

الأرصاد عن طقس السبت: سماء غائمة وضباب خلال الليل حتى الصباح على بعض المناطق

توقع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت؛ لافتًا إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

9 حالات يجوز فيها الجمع بين الحقوق التأمينية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 حالات يجوز فيها الجمع بين الحقوق التأمينية، من بينها جواز جمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين.

الأرض تصل لنقطة الحضيض.. «جامعة الملك عبدالعزيز»: 10 ظواهر فلكية خلال يناير

حدّد "قسم علوم الفلك والفضاء" بجامعة الملك عبدالعزيز، 10 ظواهر فلكية ستحدث -بمشيئة الله تعالى- خلال شهر يناير الجاري.

«الصحة» تكشف عن استراتيجيتين للتطعيم بلقاح كورونا

كشف الوكيل المساعد للرعاية الولية بوزارة الصحة، خالد عبدالكريم عن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح كورونا.

شركة المياه تكشف أسباب ارتفاع قيمة بعض الفواتير: تراكمات سابقة

أوضحت شركة «المياه الوطنية»، اليوم الجمعة، أسباب ارتفاع قيمة الفواتير المستحقة على بعض المستفيدين، مؤكدةً أن هذا الأمر يرجع إلى تراكماتٍ سابقةٍ.

عن عدم الرد على المسجلين لتلقي لقاح كورونا.. الصحة: هناك أولويات

أوضحت وزارة الصحة أسباب عدم الرد على بعض الأفراد الذين سجلوا لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

«التجارة» توضح آلية شطب السجل التجاري دون رسوم

أوضحت وزارة التجارة آلية شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، وبدون رسومٍ.

الرياض تسجل أكثر من 14 ألف مخالفة لمنشآت القطاع الخاص في 2020

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تحرير 14053 مخالفة و9592 إنذار في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2020 م.

وزير الصحة: المملكة تعاقدت مع عدة شركات لتوفير لقاحات كورونا للجميع مجانًا

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، مركز اللقاحات في العاصمة الرياض، مؤكدًا أن المملكة تعاقدت مع عدد من الشركات لتوفير لقاحات "كورونا المستجد" بالمجان للمواطنين والمقيمين.

3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 41 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة بـ34 حالة، ثم المنطقة الشرقية 18حالة، فالمدينة المنورة 11حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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