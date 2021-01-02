السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات وصل إلى 648289 في حين بلغ وفيات الفيروس 19581 حالة .

// انتهى //

10:47ت م

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بروكسل 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و 53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات وصل إلى 648289 في حين بلغ وفيات الفيروس 19581 حالة .// انتهى //10:47ت م0014

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