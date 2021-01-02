السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 87093 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة .

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07:29ت م

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شنغهاي 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 87093 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4634 حالة .// انتهى //07:29ت م0006

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