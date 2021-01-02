سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بجهود السلطات الصحية من أجل السيطرة وعدم تفشى فيروس

ونوهت الصحف إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل بأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في ليبيا، مضيفا أن من أولى أولويات الاتحاد: تعزيزَ وقف إطلاق النار، والوقوفَ مع ليبيا لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات.

// انتهى //

07:05ت م

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طرابلس 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بجهود السلطات الصحية من أجل السيطرة وعدم تفشى فيروس كورونا ، بعد تصاعد أعداد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف مصاب ووفاة 1500 آخرين. وأوضحت أن الحكومة مقدمة على تشديدات وفرض عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية.ونوهت الصحف إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل بأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في ليبيا، مضيفا أن من أولى أولويات الاتحاد: تعزيزَ وقف إطلاق النار، والوقوفَ مع ليبيا لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات.// انتهى //07:05ت م0004

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